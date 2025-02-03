В России зафиксирован 20-летний рекорд потребления минтая. Это связано с ростом внутренних поставок и изменением потребительского спроса.

В ушедшем году Россия зафиксировала потребление минтая, которое достигло 4 кг на человека в год. Этот показатель стал самым высоким за последние 20 лет, что свидетельствует о значительных изменениях на внутреннем рынке рыбы. Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) отмечает, что такие результаты стали возможны благодаря увеличению поставок и росту интереса к продукту.

Увеличение потребления минтая объясняется несколькими факторами. Во-первых, в 2024 году российские рыбаки выловили рекордные 1,99 миллиона тонн этой рыбы. Это на 2% больше по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает растущий интерес к минтаю как к важному промысловому ресурсу. Внутренний рынок стал более привлекательным для производителей, и в результате около 30% всего улова пошло на российские прилавки.

Во-вторых, наблюдается изменение в потребительских предпочтениях. Минтай, который раньше считался менее популярным, теперь начинает занимать более высокие позиции в потребительской корзине. Продукция глубокой переработки, такая как филе и сурими, стала особенно востребованной. Крупные торговые сети сообщают о значительном росте продаж минтая, что также указывает на его популяризацию.

Кроме того, маркетинговые усилия, направленные на изменение имиджа минтая, сыграли свою роль. АДМ активно работает над тем, чтобы продвигать минтай как доступный и полезный продукт. В результате проведенных исследований стало ясно, что восприятие минтая у потребителей изменилось. Теперь его считают не только экономически выгодным, но и качественным источником белка.

Рынок минтая в России продолжает развиваться, и ожидается, что спрос на него будет расти. Производители планируют запуск новых продуктов, что может дополнительно увеличить интерес к минтаю. Важно отметить, что в условиях экономической неопределенности, когда цена становится определяющим фактором, по мнению экспертов, минтай остается одним из самых доступных и привлекательных продуктов для россиян.