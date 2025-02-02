Эдвард Сноуден выразил недовольство по поводу графических процессоров NVIDIA серии RTX Blackwell, назвав их выпуск «монополистическим преступлением против потребителя». Он считает, что новые модели не оправдывают свою цену и имеют недостаточную производительность.

Недавний запуск графических процессоров NVIDIA RTX Blackwell вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей и экспертов. Известный информатор Эдвард Сноуден, известный своими резкими высказываниями, не остался в стороне и раскритиковал новинки, указав на их низкую ценность и высокую стоимость.

Сноуден обратил внимание на то, что графические процессоры, такие как GeForce RTX 5080, предлагают недостаточную производительность при цене выше 1000 долларов. Он утверждает, что для моделей RTX 5070, 5080 и 5090 необходимо больше видеопамяти, чтобы соответствовать требованиям пользователей. Его комментарии отражают общие настроения на рынке, где многие пользователи ожидают большего от новых технологий.

Ситуация усугубляется тем, что стартовые запасы были крайне низкими, что вызывает подозрения в попытке создать искусственный спрос. В условиях, когда NVIDIA фактически занимает монопольное положение на рынке высокопроизводительных графических процессоров, пользователи сталкиваются с ограниченным выбором. Хотя технологии, такие как DLSS 4 и Frame-Gen, обещают улучшение производительности, соотношение цены и качества остается проблемой.

Сноуден подчеркивает, что для потребителей важно иметь доступ к более конкурентоспособным продуктам. В противном случае, высокие цены и недостаточная производительность могут привести к разочарованию, которое уже ощущается на рынке.