Jeep анонсирует выход новой версии электрического внедорожника Wagoneer S, который появится в продаже в феврале.

Компания Jeep готовится к выпуску новой версии своего первого полностью электрического внедорожника Wagoneer S. Ожидается, что новая модель появится на Чикагском автосалоне, который стартует 8 февраля.

Wagoneer S, представляющий собой эволюцию концепции электрических внедорожников, включает в себя ряд изменений. Внешний вид модели отличается переработанной решеткой радиатора с семью прорезями, теперь оснащенной фоновым освещением.

Внутри Wagoneer S предлагает «лучшее в своем классе» информационно-развлекательное оборудование, включая 45-дюймовый экран, который объединяет дисплей водителя и навигационную систему. Дополнительно, модель Launch Edition включает в себя премиальную аудиосистему McIntosh с 19 динамиками и рулевое колесо с винно-красной прострочкой.

Концепт Trailhawk, который также был представлен, акцентирует внимание на внедорожных качествах. Он оснащен 31,5-дюймовыми шинами, системой полного привода и приподнятой подвеской=. Дизайнеры оснастили его усиленными буксировочными крюками и воздухоотводчиками, создавая образ настоящего внедорожника.

Jeep утверждает, что Wagoneer S сочетает в себе высокие скоростные характеристики и внедорожные способности, сохраняя при этом аутентичный стиль бренда.

Запас хода нового Wagoneer S составляет более 480 км, с возможностью быстрой зарядки. Несмотря на отсутствие точной информации о ценах на Trailhawk, предполагается, что они будут сопоставимы с моделью Launch Edition, стартовая цена которой составляет $71 995.