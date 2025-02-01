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К марту AMD анонсирует процессоры Ryzen 9000X3D и графические карты Radeon RX 9070
AMD готовится к запуску новых процессоров Ryzen 9000X3D и графических карт серии Radeon RX 9070 в марте.

Компания AMD планирует расширить свою линейку процессоров Ryzen 9000, выпустив модели X3D. В частности, речь идет о Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D, которые должны появиться на рынке в ближайшие месяцы.

Ожидается, что новые процессоры предложат значительно больше ядер и потоков по сравнению с популярной моделью Ryzen 7 9800X3D. Ryzen 9 9950X3D будет иметь 16 ядер и 32 потока, а его кэш составит 144 МБ, включая 64 МБ от Zen 5 CCD и 64 МБ от стека X3D. В свою очередь, Ryzen 9 9900X3D предложит 12 ядер и 24 потока с общим кэшем до 140 МБ.

Кроме того, AMD запланировала отдельное мероприятие для демонстрации новых графических процессоров серии RX 9070. Хотя новые процессоры могут не стать обязательными для геймеров, их производительность в рабочих нагрузках обещает быть на высоком уровне. AMD утверждает, что Ryzen 9 X3D обеспечит схожую игровую производительность с Ryzen 7 9800X3D, несмотря на дополнительные ядра, благодаря аналогичным показателям 3D V-Cache.

#amd #процессоры #ryzen 9000x3d #графические карты #radeon rx 9070
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