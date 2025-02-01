Поездка Сэма Альтмана охватывает несколько ключевых городов, включая Токио, Нью-Дели и Дубай, на фоне растущей конкуренции в области искусственного интеллекта.

Ситуация на рынке искусственного интеллекта становится все более напряженной. В ответ на это генеральный директор OpenAI Сэм Альтман планирует международный тур, который охватит несколько стран. Он намерен встретиться с ключевыми игроками в области технологий, включая инвесторов и разработчиков.

Визит проходит на фоне появления нового игрока — китайского стартапа DeepSeek, который произвел фурор благодаря своей модели ИИ, стоимость разработки которой значительно ниже, чем у ChatGPT.

По данным Bloomberg, Альтман начнет свои поездки с Токио, где встретится с основателем SoftBank Масаёси Соном. В этот же день премьер-министр Японии Сигэру Исиба также планирует обсудить с Альтманом перспективы сотрудничества. Далее его маршрут включает Нью-Дели и Дубай, где он примет участие во Всемирном правительственном саммите. На этом мероприятии его поддержат такие известные фигуры, как генеральный директор Google Сундар Пичаи и соучредитель Oracle Ларри Эллисон.

Альтман не только обсуждает текущие проекты, но и акцентирует внимание на важности сотрудничества в рамках проекта Stargate, который OpenAI реализует совместно с Oracle и SoftBank. Этот проект включает создание центра обработки данных в США, что должно способствовать дальнейшему развитию технологий OpenAI.

Недавние новости о DeepSeek, который смог создать мощную модель ИИ с меньшими затратами, ставят под сомнение устойчивость экономической модели OpenAI. На закрытом заседании Альтман отметил, что появление новых конкурентов подчеркивает необходимость продолжения инвестиций в развитие технологий GPT. Он считает, что высокий интерес к продуктам OpenAI, особенно к интеллектуальным агентам, может привести к созданию значительной экономической ценности.

В конце прошлого месяца появились слухи о новом раунде финансирования OpenAI, который может быть организован под руководством SoftBank. Оценка компании может достигнуть 300 миллиардов долларов, что подтверждает её высокий статус на рынке.

Это уже второй международный тур Альтмана в качестве генерального директора. Большая часть его встреч будет посвящена общению с инвесторами, что указывает на стратегию OpenAI — сосредоточиться на привлечении ресурсов для доминирования в отрасли. В условиях жесткой конкуренции важно удерживать позиции и активно развивать новые направления.