Американская компания L3Harris модернизировала своего робота T7, добавив ему возможности радиоэлектронной борьбы. Теперь он способен обнаруживать и подавлять сигналы противника на расстоянии нескольких миль.

Современные боевые действия требуют новых подходов к обеспечению безопасности войск. С учетом растущего числа беспилотных летательных аппаратов на поле боя, американская компания L3Harris представила обновленный робот T7, который теперь оснащен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта технология позволяет ему эффективно обнаруживать и нейтрализовать дроны на значительном расстоянии.

Модернизированный T7 использует систему CORVUS-RAVEN, которая обеспечивает возможность обнаружения и подавления радиосигналов противника. На учениях Vanguard 2024 в Аризоне робот продемонстрировал свои новые способности, успешно нейтрализуя небольшие беспилотники. Система РЭБ позволяет T7 работать в условиях, когда необходимо минимизировать риск обнаружения, отключая собственные сигналы и быстро меняя позицию.

T7 создан для выполнения различных задач, включая обезвреживание взрывоопасных предметов и разведку. Система CORVUS-RAVEN, интегрированная в робота, не только обнаруживает сигналы, но и декодирует их, что дает операторам более полное представление о ситуации на поле боя. Успехи в области РЭБ становятся особенно актуальными в свете недавних конфликтов, где дистанционная защита личного состава имеет ключевое значение.

Демонстрация возможностей T7 на учениях подчеркивает важность современных технологий в обеспечении безопасности. Способность дистанционно активировать и деактивировать функции РЭБ позволяет минимизировать риски для робота, так как он может избегать вражеской артиллерии, отключая свои сигналы. Это дает возможность более эффективно вести борьбу с беспилотниками и защищать войска.

Система CORVUS-RAVEN была интегрирована в T7 всего за шесть недель, что свидетельствует о высоком уровне адаптивности и быстром реагировании компании на современные вызовы. Роботы T7 и T4, оснащенные этой технологией, могут значительно повысить военные возможности США, обеспечивая защиту и поддержку на поле боя.

С возможностями робота до модернизации вы можете познакомиться в следующем видео:



