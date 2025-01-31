Аналитики Standard Chartered предсказывают рост биткоина до $130 000 в ближайшие два месяца. Увеличение институциональных инвестиций станет ключевым фактором этого роста.

По последним данным от Standard Chartered, биткоин может значительно вырасти в цене до конца марта 2025 года. Джефф Кендрик, руководитель отдела исследований валютных рынков, указал на рост интереса со стороны институциональных инвесторов как на основной фактор.

Кендрик отметил, что рынок криптовалюты вступил в стабильную фазу после решения Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки на прежнем уровне. Это создает более предсказуемую среду для инвестиций. Также важным фактором является изменение в политике Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая теперь позволяет традиционным финансовым учреждениям хранить цифровые активы. Это, по мнению Кендрика, ускорит приток институциональных средств в биткоин.

Он ожидает, что в краткосрочной перспективе биткоин протестирует уровень $109 000. Если цена преодолеет этот барьер, она может достигнуть диапазона от $112 000 до $130 000. При этом коррекция на рынке помогла устранить чрезмерное кредитное плечо, что сделало позиции более устойчивыми. Однако отсутствие ясных планов со стороны правительства США в отношении криптовалюты создает определенную неопределенность.

Ничего из вышесказанного не является инвестиционной рекомендацией.