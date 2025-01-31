Во время телефонной конференции по доходам за первый квартал 2025 финансового года генеральный директор Apple Тим Кук поделился оптимистичными прогнозами относительно модели DeepSeek. Он считает, что эта инновация окажет положительное влияние на компанию.

На недавней телефонной конференции Тим Кук, генеральный директор Apple, обсудил преимущества модели DeepSeek. Эта технология, по его мнению, может существенно изменить подход компании к вычислениям и повысить эффективность операций.

Аналитик компании Melius Бен Рейтцес задал Куку вопрос о том, как недорогие вычисления, предоставляемые DeepSeek, могут повлиять на рентабельность Apple. Кук отметил, что модель DeepSeek значительно снижает затраты на обучение и эксплуатацию, что особенно важно для модели V3, которая конкурирует с ChatGPT o3. Он подчеркнул, что Apple всегда стремилась к интеграции программного и аппаратного обеспечения, что делает сервисы компании более эффективными.

Кук также добавил, что архитектура обработки данных будет имитировать работу на стороне устройства, что соответствует философии Apple. Он подтвердил, что компания продолжает использовать гибридную модель, что позволяет сбалансировать капитальные затраты. Важно отметить, что Apple не имеет эксклюзивного сотрудничества с OpenAI и может интегрировать модели других компаний, таких как Gemini от Google или Claude от Anthropic. Однако Кук не намекнул, что Apple интегрирует модель DeepSeek на данном этапе.