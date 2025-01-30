Thales Alenia Space объявила о контракте на 900 миллионов долларов для создания лунного посадочного элемента Argonaut. Модуль планируют использовать в миссиях на Луне в 2030-х годах.

30 января 2025 года компания Thales Alenia Space сообщила о заключении контракта стоимостью около 900 миллионов долларов на разработку лунного посадочного элемента (LDE) для Argonaut. Этот грузовой модуль станет частью миссии Европейского космического агентства, которая запланирована на 2030-е годы. Новый элемент разработают с акцентом на универсальность и интеграцию с различными научными полезными нагрузками.

Контракт включает проектирование и интеграцию LDE, который будет отвечать за транспортировку и посадку на поверхность Луны. Модуль будет сочетаться с адаптивным интерфейсом, что позволит ему поддерживать разнообразные грузы и научные эксперименты. Thales Alenia Space, совместное предприятие французской компании Thales и итальянской Leonardo, планирует, что первая миссия Argonaut доставит навигационные и телекоммуникационные полезные нагрузки, а также систему генерации и хранения энергии. Эти технологии помогут в коммерческом исследовании южного полюса Луны.

Argonaut имеет грузоподъемность около двух тонн и рассматривается как потенциальный актив для будущих лунных миссий NASA в рамках программы Artemis. Генеральный директор Thales Alenia Space Эрве Деррей отметил, что этот модуль станет важным элементом для долгосрочных миссий по исследованию Луны человеком и повысит европейскую автономию в космических исследованиях.

Однако, несмотря на значительные возможности Argonaut, его грузоподъемность существенно ниже, чем у модулей, разработанных SpaceX и Blue Origin для NASA. Эти компании получили заказы на создание грузовых вариантов своих посадочных модулей, способных доставлять на Луну не менее 12 метрических тонн. В данном контексте Argonaut может оказаться менее востребованным для больших задач, но его универсальность и способность выполнять различные миссии делают его важным звеном в следующем этапе лунных исследований.

Thales Alenia Space акцентировала внимание на многофункциональности Argonaut. Модуль может использоваться для доставки припасов для астронавтов, развертывания марсоходов, демонстрации новых технологий, а также для размещения телескопов или энергетических установок на Луне.

Несмотря на то что Thales Alenia Space выступает генеральным подрядчиком по разработке LDE, общая ответственность за миссию, включая интеграцию полезной нагрузки и эксплуатацию LDE, будет определена в ходе отдельного процесса закупок в будущем. Это создает дополнительные вопросы о том, как будет организовано сотрудничество между различными участниками проекта.