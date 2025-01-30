Tesla анонсировала выпуск новых доступных моделей электромобилей в первой половине 2025 года. Средняя стоимость производства автомобилей впервые опустилась ниже $35 000.

Tesla продолжает адаптироваться к меняющимся условиям рынка. На недавней телефонной конференции компания поделилась планами по запуску новых доступных моделей электромобилей, что может изменить ситуацию на рынке.

В ушедшем году Tesla столкнулась с падением продаж и прибыли. Выручка за четвертый квартал составила $25,7 миллиарда, что не дотянуло до прогнозов аналитиков. Чистая прибыль упала на 71% до $2,3 миллиарда. За весь год чистая прибыль снизилась на 23%, составив $8,4 миллиарда, что является значительным падением по сравнению с рекордными показателями 2022 года. Несмотря на это, общий доход компании немного увеличился и достиг $97,7 миллиарда.

Среди новостей, Tesla планирует выпустить новую модель по цене около $30 000, что делает ее более доступной по сравнению с Model 3 и Model Y. Эта модель будет производиться на существующих производственных линиях, сочетая компоненты новых и старых платформ. Такой подход позволит снизить затраты и оптимизировать производственный процесс.

Кроме того, Tesla намерена запустить платную услугу автономного вождения FSD в Остине, штат Техас, в июне. Маск надеется, что успешное тестирование в этом городе позволит расширить услугу на другие регионы США. Интерес к системе FSD проявили и другие автопроизводители, но подробности пока не известны.