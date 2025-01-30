Танкер "Волгонефть-239" был намеренно посажен на мель у мыса Панагия, чтобы предотвратить разлив мазута. Этот шаг обеспечил безопасность экипажа и сохранил груз в танках.

Недавняя авария с танкером "Волгонефть-239" привлекла внимание к действиям экипажа, которые приняли решение о посадке судна на мель. Это решение позволило избежать разлива мазута и обеспечить безопасность команды.

Согласно информации от ЗАО "Волгатранснефть", судно "Волгонефть-239" потерпело крушение у Керченского пролива. Экипаж, находясь в условиях сильного шторма, решил посадить корму танкера на мель, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение судна и утечку топлива. Капитан, несмотря на возможность эвакуации, остался на борту и выбрал безопасный путь к берегу.

На момент происшествия танкер находился на якоре, однако сильные волны и штормовые условия привели к тому, что судно переломилось. Кормовая часть оказалась на мели, в то время как носовая часть затонула в открытом море. Это решение помогло сохранить более 2 тысяч тонн мазута, находящегося в танках, и предотвратить экологическую катастрофу.

По словам представителей компании, оставшийся мазут был успешно откачан благодаря исправной работе грузовой системы. Экипаж также обеспечил выполнение всех необходимых операций для выгрузки. Информация о том, что танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" находились рядом друг с другом, подчеркивает сложность ситуации. Первым потерпел крушение "Волгонефть-212", что создало дополнительные риски для "Волгонефти-239".

Капитан судна не имел возможности маневрировать из-за шторма и южного ветра. Это ограничивало его действия и делало уход в безопасное место невозможным. В результате, решение о посадке на мель стало единственным вариантом, который позволил избежать худшего сценария.