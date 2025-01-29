Mazda Motor Company анонсировала обновление своего логотипа, что станет первым значительным изменением за почти три десятилетия. Новый логотип, разработанный с учетом современных цифровых технологий, обещает улучшить визуальное восприятие на экранах.

Компания Mazda, известная своими инновациями и качеством, готовится к важному шагу в своей истории — обновлению логотипа. Это изменение, которое произойдет впервые с 1997 года, отражает стремление бренда адаптироваться к современным требованиям визуального восприятия.

Новый логотип Mazda, который уже был зарегистрирован в Патентном ведомстве Японии в июле 2024 года, отличается упрощенной формой и плоским дизайном. Устранение металлической текстуры и многослойности придает ему современный вид, который будет лучше восприниматься на смартфонах и других цифровых платформах. Японские СМИ, такие как Nikkei, подтвердили, что изменения действительно произойдут, хотя официальное представление нового логотипа еще не состоялось.

При внимательном изучении нового дизайна можно заметить, что контуры стали более округлыми, а изогнутые линии «крыла чайки» заменены на прямые. Цветовая гамма, выполненная в черно-белых тонах, создает яркий контраст, что делает логотип более заметным. Несмотря на утрату трехмерного эффекта, общий стиль выглядит лаконично и современно.

Mazda была основана 30 января 1920 года, и этот день также может стать отправной точкой для новой эры в визуальной идентичности компании. Первый легковой автомобиль марки появился на рынке в 1960 году, и с тех пор логотип претерпел множество изменений. Например, в 1975 году его упростили, а в 1991 году представили ромбовидный вариант. Логотип «Чайка М» стал символом бренда с 1997 года.

Пока неясно, когда именно новый логотип будет внедрен в серийные модели.