Gaming Factory объявила о выходе гоночного симулятора JDM: Japanese Drift Master, который состоится 26 марта. Игра будет доступна на платформах Steam, Epic Games Store и GOG, а новый трейлер демонстрирует особенности игрового мира.

Разработчик Gaming Factory подтвердил дату выхода своего нового проекта JDM: Japanese Drift Master. Игра привлечет внимание любителей дрифта и гоночных симуляторов благодаря сочетанию реалистичной физики и аркадного геймплея.

События JDM разворачиваются в вымышленной префектуре Гунтама, где геймеры смогут наслаждаться открытым миром с более чем 250 км дорог. В игре предусмотрены известные достопримечательности, такие как парковка Дайкоку и замок Химедзи, что добавляет культурный контекст к игровому процессу.

Геймеры получат доступ к множеству лицензированных автомобилей от таких брендов, как Mazda, Subaru и Nissan. Разработчики обещают расширение списка автомобилей в ближайшие недели, что позволит игрокам выбирать из разнообразных моделей для дрифта и гонок. Кастомизация станет важной частью игры, хотя подробности о доступных опциях пока не раскрыты. Игроки смогут модифицировать свои автомобили как визуально, так и для повышения производительности, включая обновления ECU и выхлопные системы bōsōzoku.

Gaming Factory позиционирует JDM как гоночный симулятор, который сочетает элементы реалистичного вождения с аркадным подходом. Это позволит игрокам настраивать свои машины для получения реальных эффектов, при этом не усложняя геймплей. Ошибки не приведут к немедленному поражению, что делает игру более доступной для широкого круга игроков.

Кроме того, JDM будет поддерживать различные периферийные устройства, включая рулевые колеса, что делает игру привлекательной для фанатов симуляторов. Игроки смогут настраивать управление под свои предпочтения, используя функции привязки клавиш.





Что касается системных требований, геймерам понадобится современное оборудование, включая процессоры Intel i5-7400 или AMD Ryzen 5 2600 и видеокарты уровня Nvidia GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 580. Рекомендуемые характеристики требуют еще более мощных компонентов, что подчеркивает графическую сложность игры.