Армия США запускает проект XM-30, который призван заменить устаревшую M-2 Bradley. Эта новая боевая машина пехоты обещает улучшить тактические возможности и адаптироваться к современным условиям боя.

В западных СМИ появилась информация о том, что армия США объявила о разработке новой боевой машины пехоты под названием XM-30, которая заменит M-2 Bradley. Этот проект, ранее известный как Optional Manned Fighting Vehicle (OMFV), нацелен на создание транспортного средства, которое станет ключевым элементом в американских бронетанковых бригадах будущего.

XM-30 предложит возможность работы как с экипажем, так и в автономном режиме, что обеспечит командирам большую тактическую гибкость в боевых условиях. Основные функции машины включают не только транспортировку пехоты, но и огневую поддержку, а также уничтожение вражеской бронетехники. Это многофункциональное назначение делает XM-30 важным инструментом на поле боя.

Программа разработки включает пять этапов: исследование рынка, создание концепции, проектирование, прототипирование и, наконец, производство. На данный момент проект находится на стадии детального проектирования, которое ведется компаниями General Dynamics Land Systems Inc. и American Rheinmetall Vehicles LLC. Ожидается, что производство начнется в 2028 году, а полное развертывание — к 2030 году.

Одной из ключевых особенностей XM-30 станет модульная архитектура открытых систем (MOSA). Это позволит интегрировать новые технологии на протяжении всего жизненного цикла машины, что крайне важно в условиях быстро меняющегося боевого пространства. Также проект включает активные системы защиты от ракет и беспилотников, учитывающие уроки современных конфликтов.

В дополнение к этим техническим характеристикам, ведутся обсуждения о количестве машин, необходимых для замены устаревших M-2 Bradley, а также о логистической поддержке, которая будет необходима для эффективного развертывания нового транспортного средства.