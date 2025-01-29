Аналитик Ян Катресс высказал сомнения по поводу графического процессора RTX 5090, предоставленного для тестирования. NVIDIA отреагировала на обвинения, подчеркивая, что все версии имеют одинаковую производительность.

В мире технологий, где каждая деталь имеет значение, недавние заявления аналитика Яна Катресса вызвали бурные обсуждения. Он утверждает, что графический процессор RTX 5090, предоставленный для оценки ряду агентств, включая TechPowerUp, был помечен как «Press Build». Это привело к вопросам о том, действительно ли тестируемая версия отличается от розничной.

В ответ на эти обвинения, NVIDIA выпустила заявление для Tom's Hardware, в котором уточнила, что маркировка «Press Build» не означает изменения в производительности. Компания заявила, что все графические процессоры серии RTX 50, включая RTX 5090 и RTX 5080, будут иметь одинаковые характеристики, независимо от маркировки. Эта пометка предназначена лишь для внутренней идентификации и не отражает реальных различий в работе устройств.

NVIDIA также отметила, что все тестируемые модели не подвергались никакому специальному отбору или настройке. Это заявление важно для понимания того, как компании представляют свои продукты на рынке. В то время как аналитики и пользователи стремятся получить максимальную информацию о новинках, такие разъяснения помогают развеять мифы и недопонимания.

Флагманские видеокарты RTX 5090 (D) и RTX 5080 планируют выпустить 30 января.