Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман высказался о новой модели DeepSeek R1, назвав ее «впечатляющей». Эта модель привлекла внимание благодаря своей доступности и заявленным возможностям, способным конкурировать с ChatGPT.

Как мы уже сообщали ранее, китайский стартап DeepSeek привлек внимание благодаря своей новейшей модели LLM, известной как R1. Эта модель быстро завоевала популярность, поднявшись на вершину чартов Apple App Store и вызвав заметные изменения на финансовых рынках (NVIDIA, например, потеряла $590 млрд). Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман не остался в стороне и поделился своим мнением о новом игроке.

DeepSeek R1, по утверждениям разработчиков, может превзойти существующие модели, включая ChatGPT от OpenAI. Успех модели в App Store стал заметным индикатором её востребованности. В то время как акции Nvidia упали на 17% 27 января, это падение стало одним из крупнейших в истории компании. DeepSeek, похоже, находит свою нишу на фоне растущей конкуренции в области искусственного интеллекта.

Альтман отметил, что модель DeepSeek R1 действительно впечатляет. Он акцентировал внимание на ее экономически эффективном подходе, который может изменить правила игры на рынке. Несмотря на конкуренцию, Альтман остается уверенным в способности OpenAI продолжать развивать свои технологии и улучшать свои продукты. Он также намекнул на планы по выпуску новых версий ChatGPT, что может помочь компании оставаться на плаву в условиях растущего давления со стороны новых игроков.

В условиях этой динамичной обстановки Альтман подчеркивает важность амбициозной миссии OpenAI. Он продолжает настаивать на необходимости исследований в области AGI и стремлении к созданию более совершенных решений. Конкуренция, безусловно, подстегивает инновации, и это, возможно, приведет к новым достижениям как для OpenAI, так и для DeepSeek.