Согласно недавнему исследованию, Tesla Model 3 стала самым дешевым автомобилем для эксплуатации в США, с годовыми расходами всего $5061

Недавнее исследование Self Financial показало, что Tesla Model 3 является самым доступным автомобилем для использования в Соединенных Штатах. Анализ охватывает 50 самых продаваемых моделей авто с 2022 по 2024 год, учитывая различные расходы, такие как топливо, техническое обслуживание и страхование.

Среднегодовые эксплуатационные расходы популярных автомобилей в США составляют $6462. Основная часть этих затрат уходит на топливо, достигая 34,8% от общего бюджета. В отличие от них, затраты на электроэнергию для зарядки Tesla Model 3 в среднем составляют $636 в год, что значительно меньше, чем у бензиновых автомобилей.

Расходы на техническое обслуживание Model 3 также ниже — всего $1143 в год. Однако страхование этой модели стоит $2241, что ставит ее на третье место по стоимости среди изученных автомобилей.

Сравнение с другими моделями показывает, что, например, Hyundai Elantra имеет годовые расходы на топливо в $1615, что делает ее второй по экономичности. Однако Tesla Model 3 и Model Y, с их низкими затратами на эксплуатацию, продолжают привлекать внимание как разумный выбор для водителей, стремящихся к экономии.