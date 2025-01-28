На выставке Bauma 2025 Hyundai представит рабочий прототип экскаватора HW155H, работающего на водородных топливных элементах. Это событие станет важным шагом в развитии экологически чистой строительной техники.

На предстоящей выставке Bauma 2025 компания Hyundai Construction Equipment планирует продемонстрировать рабочий прототип 15-тонного колесного экскаватора HW155H. Эта модель, работающая на водородных топливных элементах, уже вызывала интерес на Bauma 2022, но тогда она была представлена только в статическом варианте.

Колесные экскаваторы остаются востребованными благодаря своей мобильности и универсальности, особенно в городских условиях. HW155H предлагает значительные преимущества: он работает тише, чем дизельные аналоги, и не выделяет вредных выбросов. Это делает его идеальным выбором для работы в населенных пунктах.

Экскаватор оснащен системой водородных топливных элементов, которая генерирует от 70 до 100 кВт мощности. Это обеспечивает эффективную работу электродвигателей и гидравлических насосов. Важным аспектом является и запас водорода, который позволяет машине функционировать до восьми часов без перерыва. Заправка занимает всего 20 минут.

На выставке HW155H будет представлен вместе с новым транспортным средством для распределения водорода, что позволит наглядно показать, как такая техника может работать на топливе с нулевыми выбросами. Bauma 2025 пройдет с 7 по 13 апреля в Мюнхене.

Всего южнокорейская компания представит до 18 машин. Из них 10 будут либо совершенно новыми, либо с обновлениями.