Google обновит название Мексиканского залива на Американский залив в своих картах после изменений в географической системе США.

Стало известно, что Google решил переименовать Мексиканский залив в Американский залив в своих картах, основываясь на обновлениях в официальных географических данных США. Это изменение вызвало обсуждения среди политиков обеих стран.

Сообщение от Google указывает на то, что изменения произойдут после обновления в Информационной системе географических названий (GNIS). Компания отметила, что они всегда следят за официальными источниками при внесении изменений. Президент Трамп поддержал инициативу, заявив, что это поможет сохранить историческое наследие. В то же время, международное признание нового названия может быть проблематичным. Президент Мексики в ответ на заявления Трампа предложила переименовать северную часть континента и высказала мнение, что «Мексиканская Америка» — это неплохой вариант.