Новое исследование показывает, что люди с меньшими знаниями об искусственном интеллекте чаще используют его в своих повседневных задачах. Эта тенденция может изменить подход к обучению и внедрению ИИ в общество.

С быстрым развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) многие специалисты начали изучать, кто чаще использует эти инструменты в повседневной жизни. Удивительно, но новое исследование, опубликованное в Journal of Marketing, показывает, что люди с ограниченными знаниями об ИИ проявляют большую готовность использовать эту технологию, чем те, кто обладает глубокими техническими знаниями.

Исследователи выявили интересную закономерность, названную «низкая когнитивная способность – высокая восприимчивость». В ходе анализа данных, собранных компанией Ipsos в 27 странах, стало очевидно, что в странах с низким уровнем осведомленности об ИИ уровень его принятия значительно выше. Например, среди студентов американских колледжей те, кто меньше знал про ИИ, чаще использовали его для выполнения учебных заданий.

Причины этой связи кроются в том, что ИИ теперь способен выполнять задачи, которые ранее считались исключительно человеческими. Когда ИИ создает арты или пишет эмоциональные тексты, это создает ощущение чего-то волшебного. В то время как люди с техническими знаниями понимают, что ИИ не обладает человеческими качествами, те, кто менее осведомлен, могут воспринимать его как нечто загадочное и впечатляющее.

Интересно, что связь между низкой осведомленностью и высоким уровнем принятия наиболее ярко проявляется в использовании ИИ для задач, связанных с эмоциональной поддержкой или консультациями. В противоположность этому, для более «практичных» задач, таких как анализ данных, люди с высоким уровнем осведомленности более открыты к использованию ИИ, так как они понимают его эффективность.

Несмотря на то что люди с низкой осведомленностью могут считать ИИ менее способным и даже несколько пугающим, их открытость к новым технологиям часто основана на любопытстве и удивлении. Это создает определенные сложности для политиков и образовательных учреждений. Было высказано мнение, что стремление повысить уровень осведомленности об ИИ может снизить интерес к его использованию, ведь понимание технологий может разрушить их магию.