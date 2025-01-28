Alfa Romeo пересматривает свои планы по электрификации, отказываясь от полного перехода на электромобили к 2027 году. Теперь компания фокусируется на «мультиэнергетической» стратегии, предлагая различные модели с разными типами двигателей.

Alfa Romeo решила изменить свою стратегию и отказывается от полного перехода на электромобили в Северной Америке к 2027 году. Вместо этого бренд сосредоточится на «мультиэнергетическом» подходе, который включает в себя топливные, электрические и подключаемые гибридные модели.

Крис Фьюэлл, глава Alfa Romeo North America, объяснил, что в текущих рыночных условиях требовать от дилеров продажи только электромобилей было бы неразумно. С учетом падения продаж на 19% в прошлом году, когда было реализовано всего 8865 автомобилей, такая стратегия могла бы привести к серьезным трудностям.

Компания также планировала электрификацию в Европе и Китае, но теперь неясно, сможет ли она придерживаться этих целей. Бывший генеральный директор Жан-Филипп Импарато отметил, что для удовлетворения рыночного спроса Alfa может продолжать использовать традиционные двигатели.

Новый генеральный директор Санто Фичили, обладая гибкостью в принятии решений, может запустить топливные версии моделей Giulia и Stelvio (первый — седан, а второй — внедорожник; прим. ред.), которые будут основываться на платформе STLA Large. Премьера внедорожника ожидается в этом году, а седан появится в 2026 году.

Кроме того, Alfa Romeo сталкивается с проблемой избыточных запасов: около половины моделей на рынке США относятся к 2024 году. Для решения этой проблемы компания планирует запустить скидочные акции в первом квартале 2025 года. Также в разработке находится новый суперкар, который должен заменить 33 Stradale, с возможностью выпуска версии на топливе.