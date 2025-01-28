Koei Tecmo анонсировала выход своей новой игры «Rise of Ronin» на платформе ПК 11 марта. Действие игры разворачивается в Японии конца 19 века, в эпоху политических перемен и культурных столкновений.

«Rise of Ronin» — это первая игра с открытым миром от команды Koei Tecmo, которая обещает погрузить геймеров в историческую Японию. События происходят в конце 19 века, когда сёгунат Токугава переживает кризис, а страна сталкивается с влиянием Запада.

Игроки смогут исследовать детализированные города эпохи Токугава, используя различные средства передвижения, такие как лошади и дельтапланы. В игре представлены элементы сражений, где можно применять разнообразное оружие и тактики для борьбы с противниками.

Сюжет игры предлагает геймерам стать ронином — воином, который не подчиняется никаким властям. Важные решения, такие как выбор между защитой или устранением ключевых фигур, будут влиять на развитие истории. Каждый выбор открывает новые сюжетные линии, что добавляет глубину игровому процессу.

С выходом в марте на ПК «Rise of Ronin» обещает стать значимым событием для фанатов жанра и исторических игр, предоставляя возможность пережить эпоху, полную конфликтов и перемен.