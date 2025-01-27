Трамп категорически против ветроэнергетики в США. Некоторые американские эксперты считают, что его действия могут серьезно повлиять на развитие сектора чистой энергии в США.

Дональд Трамп, вернувшись в Овальный кабинет, вновь заявил о своей неприязни к ветроэнергетике. Он охарактеризовал ветряные турбины как «уродливые» и опасные для дикой природы. В своей речи он объявил о серии мер, которые могут привести к значительным изменениям в отрасли.

Трамп подписал указ, который приостанавливает выдачу федеральных разрешений и кредитов для всех типов ветряных электростанций. Это решение вызвало немалые волнения среди экспертов и участников рынка. Джейсон Грумет, президент Американской ассоциации чистой энергетики, охарактеризовал это как шаг назад для отечественной энергетики, который подрывает развитие сектора и угрожает рабочим местам.

Реакция рынка не заставила себя ждать: акции компаний, связанных с ветроэнергетикой, резко упали. Элизабет Уилсон, специалист по морским ветряным электростанциям, отметила, что разработчики проектов уже начали отказываться от некоторых из них. Это создает риски для дальнейшего развития отрасли, которая и без того сталкивается с трудностями, связанными с ростом затрат и местным сопротивлением.

Несмотря на критику, Трамп продолжает настаивать на своей позиции. Он утверждает, что ветроэнергетика не является надежным источником энергии для США. Однако, по данным американских аналитиков, в минувшем году на долю ветра приходилось около 10% производства электроэнергии в стране, что в два раза больше, чем у солнечной энергетики. Цены на наземные ветряные электростанции остаются конкурентоспособными, что делает их привлекательными для инвестиций.

В то же время некоторые эксперты предупреждают, что действия Трампа могут оставить США позади в глобальной гонке за чистой энергией, ссылаясь на то, что крупные экономики, такие как Китай, активно развивают ветроэнергетику как источник дешевой и экологически чистой электроэнергии.

Трамп также выразил намерение не допустить строительство новых ветряных станций во время своего президентства. За несколько дней до вступления в должность он написал в своей социальной сети Truth: «Я не хочу, чтобы во время моего правления была построена хотя бы одна (ветряная мельница)».