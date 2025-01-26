Трамп принял решение отправить тысячи военных к границе с Мексикой в ответ на миграционный кризис. Это включает развертывание опытных подразделений и бронетехники для борьбы с преступностью.

Дональд Трамп объявил о намерении направить к границе с Мексикой значительное количество военных сил. Это решение стало ответом на сложную ситуацию с миграцией и наркоторговлей, которую новые власти США охарактеризовали как кризис.

Согласно сообщениям изданий The Washington Post и The Wall Street Journal, план включает отправку военных из 82-й воздушно-десантной и 10-й горной дивизий, а также вспомогательных войск. По информации, к границе могут быть направлены более 5 тысяч солдат, с возможностью увеличения числа до 10 тысяч. Эти войска будут выполнять задачи, схожие с теми, что уже выполняет Национальная гвардия, которая насчитывает около 2,5 тысяч военнослужащих на данный момент.

В первый срок своего президентства Трамп уже использовал военных для установки колючей проволоки и оказания логистической поддержки таможенным службам. Теперь они могут заниматься строительством барьеров для предотвращения нелегальной миграции. Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения на южной границе, что позволяет Пентагону направлять дополнительные силы и продолжать строительство стены, начатое ранее.

В указе подчеркивается, что США сталкиваются с серьезным иммиграционным кризисом, включая проникновение наркотиков и деятельность преступных группировок. Трамп сравнил текущую ситуацию с вторжением, что подчеркивает его решимость в борьбе с нелегальной миграцией. В прошлом подобные меры помогли снизить уровень незаконной миграции, что, вероятно, является одной из причин, по которой Трамп вновь обращается к военным методам для решения проблемы.