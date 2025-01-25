Индийская федерация издателей подала иск против OpenAI в Высокий суд Дели, обвинив компанию в нарушении авторских прав. Основное внимание в иске уделяется использованию аннотаций книг для обучения моделей без разрешения правообладателей.

Федерация индийских издателей обратилась в Высокий суд Дели с иском против OpenAI, утверждая, что компания использовала защищенный контент для обучения своих моделей без соответствующего разрешения. Этот шаг стал следствием растущих опасений по поводу прав интеллектуальной собственности в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта.

Генеральный секретарь федерации Пранав Гупта отметил, что основное требование иска заключается в запрете OpenAI на доступ к контенту, защищенному авторским правом. В частности, внимание сосредоточено на аннотациях книг, которые были созданы с помощью ChatGPT. Гупта подчеркнул, что если OpenAI не готова заключить лицензионное соглашение, то ей следует удалить данные, использованные для обучения ИИ, и предложить план компенсации авторам.

На данный момент OpenAI не прокомментировала иск. Известно, что дело было подано еще в декабре прошлого года, но стало публичным только сейчас. Компания традиционно отвергает обвинения, утверждая, что ее системы «добросовестно используют» общедоступные данные.

Федерация индийских издателей также пытается присоединиться к иску, поданному индийским информационным агентством ANI против OpenAI. Это разбирательство привлекает внимание, поскольку оно может определить будущее законодательства об авторских правах в контексте технологий ИИ в Индии. Адвокат Сиддхарт Чандрашекхар отметил, что решение суда станет важной проверкой баланса между защитой прав интеллектуальной собственности и поддержкой технологического прогресса.