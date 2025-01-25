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Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
Мукеш Амбани, самый богатый человек Индии, анонсировал строительство крупнейшего в мире центра обработки данных в Джамнагаре с ожидаемыми инвестициями от 20 до 30 миллиардов долларов.

25 января 2025 года в новостях появилась информация о планах Reliance Group, возглавляемой богатейшим в Индии человеком, Мукешем Амбани, построить крупнейший в мире центр обработки данных в Джамнагаре, Индия. Ожидается, что инвестиции в проект составят от 20 до 30 миллиардов долларов, что подчеркивает амбициозный подход компании к удовлетворению растущего спроса на услуги искусственного интеллекта.

Проект центра обработки данных в Джамнагаре станет важным шагом для Reliance Group, так как он предполагает использование высокопроизводительных чипов Nvidia. Эти чипы предназначены для обработки больших объемов данных и будут способствовать развитию искусственного интеллекта. Планируется, что новый дата-центр будет иметь мощность до 3 гигаватт, что значительно превышает мощность любого существующего центра обработки данных в мире.

На данный момент крупнейший действующий дата-центр обладает мощностью менее 1 гигаватта. Это делает проект Амбани уникальным по своим масштабам. Мощность дата-центра измеряется в мегаваттах и определяет, сколько серверов и оборудования можно будет подключить. С учетом растущих вычислительных требований к моделям искусственного интеллекта, такие объемы мощности становятся критически важными.

Сейчас многие технологические гиганты, включая Microsoft, Alphabet и Amazon, активно инвестируют в создание центров обработки данных, чтобы справиться с глобальным спросом на ИИ. Однако проект Амбани выделяется на фоне других своей амбициозностью и масштабом. На этой неделе OpenAI, SoftBank и Oracle объявили о намерении инвестировать от 100 до 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США, но пока не сообщали о конкретных планах по созданию дата-центра.

Амбани известен своей агрессивной бизнес-политикой. Он уже не раз снижал цены на услуги в сфере беспроводной связи, что способствовало выходу многих конкурентов с рынка. Теперь он применяет аналогичный подход в области искусственного интеллекта, обещая предоставить вычислительные услуги по низким ценам. Это может существенно снизить стоимость операций, связанных с использованием ИИ, что особенно важно для таких компаний, как OpenAI, где стоимость вычислительных ресурсов возрастает с каждым запросом.

Остается неясным, откуда Reliance Group возьмет средства для реализации этого масштабного проекта. На данный момент у компании есть около 26 миллиардов долларов денежных резервов. Если проект будет реализован, он значительно увеличит общую мощность дата-центров в Индии, которая сейчас составляет менее 1 гигаватта.

Джамнагар, расположенный в штате Гуджарат, является родным городом премьер-министра Индии Нарендры Моди и важным центром нефтехимического бизнеса Reliance Group. Здесь уже находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс. В последние годы Джамнагар стал площадкой для диверсифицированного развития компании, и Reliance Group планирует построить здесь экологически чистый энергетический комплекс, который будет включать в себя производство фотоэлектрических панелей, систем топливных элементов и ветряных турбин.

Планируется, что Reliance Group использует как можно больше возобновляемой энергии для питания новых дата-центров. Участок, где будет построен центр, расположен рядом с проектами солнечной и ветровой энергетики. Однако полагаться исключительно на эти источники будет сложно, так как они требуют стабильных дополнительных источников энергии, таких как атомные станции или крупные аккумуляторные системы. В этом контексте Reliance, как нефтехимическая компания, может оказаться в ситуации, когда ей придется прибегнуть к ископаемым источникам для обеспечения резервного питания.

На данный момент крупнейшие центры обработки данных находятся в США. Например, дата-центр Microsoft в Вирджинии имеет мощность почти 600 мегаватт и находится в стадии расширения. Следующими по мощности идут дата-центры Google и Meta*.

Развитие генеративного ИИ, такого как ChatGPT от OpenAI, приводит к быстрому росту потребности в центрах обработки данных для поддержки рабочих нагрузок ИИ. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году спрос на мощности дата-центров может более чем утроиться, достигая 219 гигаватт. В частности, США могут столкнуться с дефицитом мощности в 15 гигаватт, что потребует значительных усилий для удвоения существующих мощностей.

В свете этих фактов проект Мукеша Амбани в Джамнагаре может стать не только важной вехой для Reliance Group, но и значительным вкладом в развитие инфраструктуры обработки данных в Индии и за ее пределами.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#искусственный интеллект #индия #дата-центр #reliance group #мукеш амбани
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