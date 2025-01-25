Специалисты из США разработали уникальную мягкую роботизированную платформу, способную выполнять сложные задачи. Такой подход может изменить представление о взаимодействии людей и роботов в будущем.

В последние годы специалисты по робототехнике стали все чаще обращаться к так называемой мягкой робототехнике, стремясь создать более безопасные и эффективные решения для взаимодействия с окружающим миром. Одним из ярких примеров такого подхода стала новая платформа, разработанная командой из Университета имени Бригама Янга (BYU, США). Этот робот, названный Балу, демонстрирует впечатляющие возможности манипулирования крупными и громоздкими предметами.

Балу представляет собой мягкого робота, который использует свою гибкость для выполнения задач, которые ранее были сложными для традиционных жестких роботов. В видео, представленном командой BYU, видно, как он безопасно управляет лестницами, байдарками и коробками, что подчеркивает его универсальность и адаптивность. Разработчики уверены, что такие роботы могут стать надежными помощниками на рабочих местах, так как их конструкция снижает риск травм как для них самих, так и для людей.





Основная цель разработчиков заключается в создании интуитивно понятных роботов, которые могут легко интегрироваться в повседневную работу. Они предполагают, что эффективное сотрудничество между людьми и роботами возможно только при условии, что машины будут способны реагировать на человеческие намерения так же естественно, как это делают сами люди. Мягкие роботы, благодаря своей податливой конструкции, способны выполнять тонкие и динамичные движения, что делает их более подходящими для совместных задач.

Созданная платформа оснащена колесной мобильной базой, которая обеспечивает высокую грузоподъемность и плавное движение в сложных условиях. Пневматически управляемая рука, состоящая из трех звеньев, обеспечивает адаптивное взаимодействие. Использование распределенного контроллера давления и трекеров движения VIVE позволяет платформе точно оценивать углы суставов в реальном времени, что значительно повышает эффективность взаимодействия между человеком и роботом.