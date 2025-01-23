Отчет Consumer Intelligence Research Partners показывает, что в четвертом квартале 2024 года продажи iPhone 16 изменились. Доля моделей Pro упала до самого низкого уровня за пять лет, в то время как базовые версии продолжают набирать популярность.

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала вчера (22 января) данные, отражающие динамику продаж новой серии iPhone 16 в США в 4-м квартале минувшего года. Несмотря на то, что общая популярность моделей осталась на высоком уровне, структура продаж вызывает вопросы у аналитиков.

Согласно отчету, 68% всех проданных iPhone в четвертом квартале составили устройства серии 16. Это немного выше, чем показатели предыдущей серии iPhone 15, которая занимала 65% в аналогичном периоде 2023 года. Однако, если углубиться в детали, становится очевидно, что интерес к модели Pro и особенно к iPhone 16 Pro Max немного упал: их доля составила лишь 23%, что ниже 26% для iPhone 15 Pro Max годом ранее.

Интересно, что на линейку Pro в целом пришлась рекордно низкая доля — 39% от продаж iPhone, что не наблюдалось за последние пять лет. В то же время, базовая модель iPhone 16 показала значительный рост, увеличив свою долю с 15% в декабре 2023 года до 21% в 2024 году. Это изменение может свидетельствовать о смещении предпочтений потребителей, которые, возможно, ищут более доступные варианты.

CIRP также отметила, что, если взглянуть на более широкий временной промежуток, доля базовой модели iPhone 16 значительно превышает показатели предыдущих моделей: 12% для iPhone 13 и 16% для iPhone 14. Это подтверждает тенденцию роста интереса к базовым моделям, что может повлиять на стратегию Apple в будущем.