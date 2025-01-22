Исследование, проведенное по заказу Seagate, показывает, что внедрение искусственного интеллекта в бизнесе увеличит потребность в хранении данных в два раза за три года. Облачные решения становятся основным выбором для компаний, стремящихся справиться с объемами информации.

Согласно последнему исследованию, финансируемому компанией Seagate, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) вызывает резкий рост объемов данных, которые необходимо хранить. В условиях, когда локальных решений может оказаться недостаточно, облачные технологии становятся предпочтительным выбором для предприятий, работающих в различных отраслях.

Исследование показало, что 72% компаний уже внедрили ИИ, а 28% планируют сделать это в ближайшие три года. Это внедрение приводит к значительному увеличению объемов данных, связанных с ИИ. В 2024 году 65% таких данных будут храниться в облаке, а к 2028 году этот показатель вырастет до 69%.

Интересно, что среди организаций, использующих более 100 петабайт (ПБ) хранилища, 87% сохраняют контрольные точки обучения ИИ в облачных средах или комбинируют различные типы накопителей. Частота создания контрольных точек варьируется: 28% компаний делают это ежедневно, а 43% — еженедельно. Это создает дополнительный спрос на хранилище данных.

Кроме того, 90% респондентов считают, что более длительное хранение данных обучения ИИ способствует повышению точности моделей. Например, компании, которые сохраняют ежедневные контрольные точки, сообщают, что 32% из них хранят данные более 12 месяцев, а 29% — от шести до 12 месяцев. Это подчеркивает важность сохраняемых данных для улучшения работы ИИ.

Когда речь заходит о приоритетах, безопасность данных занимает центральное место. 25% опрошенных поставили безопасность на первое место, в то время как емкость хранилища оказалась на втором плане. Среди других важных аспектов выделяются управление данными, вычислительные ресурсы и соответствие нормативным требованиям.

Компании активно адаптируются к новым требованиям. 61% внедрили масштабируемые облачные решения, 56% используют продвинутое программное обеспечение для управления данными, а 55% модернизировали свою инфраструктуру. Применение методов сжатия данных также стало распространенной практикой, позволяющей эффективно управлять растущими объемами информации.

Репликация данных, по словам 80% респондентов, считается важной для поддержания целостности и надежности моделей ИИ. Особенно это касается компаний с большими объемами хранения. Ожидается, что облачные решения продолжат доминировать, так как компании переводят свои операции из локальных установок в облачные среды.

С увеличением внедрения ИИ и переходом к полномасштабным внедрениям, требования к хранению данных будут расти. Частые контрольные точки, долговременное хранение и практики репликации останутся ключевыми факторами, определяющими успех компаний в новой цифровой реальности.