Специалисты по кибербезопасности предупреждают о мошеннической схеме, использующей приложение NFCGate для кражи средств с банковских карт. За два месяца было зафиксировано 400 атак, общая сумма ущерба составила 40 миллионов рублей.

Киберпреступники нашли новый способ обмана пользователей банковских карт, используя мобильное приложение NFCGate. Эксперты компании F.A.C.C.T. сообщают, что за короткий период времени жертвы столкнулись с серьезными финансовыми потерями из-за этой схемы.

Мошенники убеждают пользователей установить приложение, обещая защиту их банковских карт или помощь в различных вопросах, таких как продление договора сотовой связи или оплата коммунальных услуг. Приложения, маскирующиеся под официальные сервисы, имеют названия вроде «Защита карт ЦБ РФ» или «Сертификат Безопасности», но на самом деле они являются вредоносными программами.

После установки приложения злоумышленники могут получить доступ к данным карты, предложив жертве провести верификацию, приложив карту к задней стороне смартфона. В этот момент информация, включая PIN-код, передается на устройство мошенника. Затем он может использовать эти данные для снятия средств в банкомате.

Александр Копосов, эксперт F.A.C.C.T., отмечает, что банки оказались не готовыми к подобным атакам. Аналитики прогнозируют рост кибератак на пользователей Android на 25–30% каждый месяц. В связи с этим специалисты рекомендуют не устанавливать приложения по ссылкам из мессенджеров и немедленно блокировать карты при подозрении на компрометацию.