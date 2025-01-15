Международная команда астрономов обнаружила новую затменную двойную систему NGTS-EB-7 AB, расположенную на расстоянии 1500 световых лет от Земли. Открытие может значительно улучшить понимание характеристик маломассивных звезд.

Группа астрономов, возглавляемая Тоби Роделем из Университета Квинс в Белфасте, сделала важное открытие, обнаружив затменную двойную систему NGTS-EB-7 AB. Это исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, может оказать значительное влияние на изучение маломассивных звезд, особенно карликов M.

NGTS-EB-7 AB состоит из двух звезд: эволюционировавшей G-звезды и позднего M-карлика. Система находится на расстоянии около 1500 световых лет от нас и имеет орбитальный период в 193,36 дня. Первичная звезда, NGTS-EB-7 A, примерно на 45% больше и на 13% массивнее Солнца, с эффективной температурой 5770 К и возрастом около 10 миллиардов лет. Ученые предполагают, что она содержит высокое содержание металлов, что может быть полезно для дальнейшего анализа.

Сопутствующий карлик M, NGTS-EB-7 B, имеет радиус около 0,125 солнечных радиусов и массу примерно 0,096 солнечных масс. Это значение близко к границе между звездами главной последовательности и коричневыми карликами, что делает его особенно интересным для изучения. Карлик M вращается вокруг своей звезды по эксцентричной орбите с эксцентриситетом 0,71, что добавляет уникальности данной системе.

Наблюдения проводились с помощью Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и Next Generation Transit Survey (NGTS). ТESS зафиксировал начальный транзит в секторе 8, после чего NGTS наблюдал систему с короткими экспозициями в течение 15 ночей. Это позволило получить более точные данные о параметрах звезд.

Уникальные характеристики NGTS-EB-7 AB делают его одним из самых эксцентричных и долгопериодических затменных двойных систем, известных на сегодняшний день. В будущем, ожидается, что миссия PLATO сможет зафиксировать вторичное затмение NGTS-EB-7 B, что предоставит дополнительные сведения о свойствах этого M-карлика, включая его температуру.