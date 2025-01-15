Huawei представила роботизированный манипулятор, который заряжает электромобили без участия водителя. В демонстрационном видео седан Maextro S800 автономно подключается к зарядному устройству.

Компания Huawei анонсировала новый беспилотный роботизированный манипулятор, который способен заряжать электромобили без необходимости водителю выходить из машины. Это решение может значительно упростить процесс зарядки, особенно в условиях городской инфраструктуры. В рамках презентации было выпущено демонстрационное видео, на котором показан седан Maextro S800, который самостоятельно паркуется рядом с зарядным устройством и подключается к нему.

На видео видно, как седан без водителя активирует функцию беспилотной зарядки. Автомобиль начинает поиск свободного места, а затем аккуратно паркуется рядом с зарядной станцией. Роботизированная рука, установленная на суперзарядном устройстве мощностью 600 кВт, вставляет зарядный пистолет в разъем автомобиля. При этом система отслеживает возможные препятствия, что минимизирует риск повреждений.

По завершении процесса зарядки манипулятор отключает зарядный кабель, а оплата за услуги списывается автоматически. Затем автомобиль покидает место зарядки. Это решение может стать значительным шагом вперед в области электромобильности, так как оно позволяет водителям экономить время и избегать лишних действий.





Maextro — новый премиальный бренд Huawei, который будет конкурировать с такими моделями, как Nio ET9 и Maybach. Несмотря на то что Huawei пока не раскрывает все детали своего продукта, источники сообщают о планах запустить массовое производство во втором квартале 2025 года. Беспилотная зарядная станция будет совместима с автомобилями всех членов альянса Huawei Supercharging Alliance, таких как BYD, Xpeng и Li Auto, что расширяет ее потенциальную аудиторию.