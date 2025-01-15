Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Huawei демонстрирует беспилотный манипулятор для зарядки электромобилей
Huawei представила роботизированный манипулятор, который заряжает электромобили без участия водителя. В демонстрационном видео седан Maextro S800 автономно подключается к зарядному устройству.

Компания Huawei анонсировала новый беспилотный роботизированный манипулятор, который способен заряжать электромобили без необходимости водителю выходить из машины. Это решение может значительно упростить процесс зарядки, особенно в условиях городской инфраструктуры. В рамках презентации было выпущено демонстрационное видео, на котором показан седан Maextro S800, который самостоятельно паркуется рядом с зарядным устройством и подключается к нему.

На видео видно, как седан без водителя активирует функцию беспилотной зарядки. Автомобиль начинает поиск свободного места, а затем аккуратно паркуется рядом с зарядной станцией. Роботизированная рука, установленная на суперзарядном устройстве мощностью 600 кВт, вставляет зарядный пистолет в разъем автомобиля. При этом система отслеживает возможные препятствия, что минимизирует риск повреждений.

По завершении процесса зарядки манипулятор отключает зарядный кабель, а оплата за услуги списывается автоматически. Затем автомобиль покидает место зарядки. Это решение может стать значительным шагом вперед в области электромобильности, так как оно позволяет водителям экономить время и избегать лишних действий.


Maextro — новый премиальный бренд Huawei, который будет конкурировать с такими моделями, как Nio ET9 и Maybach. Несмотря на то что Huawei пока не раскрывает все детали своего продукта, источники сообщают о планах запустить массовое производство во втором квартале 2025 года. Беспилотная зарядная станция будет совместима с автомобилями всех членов альянса Huawei Supercharging Alliance, таких как BYD, Xpeng и Li Auto, что расширяет ее потенциальную аудиторию.

#huawei #электромобили #зарядка #беспилотные технологии
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
6
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
35
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
1
Подводная лодка США использовала подводные беспилотники для выполнения секретных миссий
+
Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Thunder/Tondar ближнего радиуса действия
+
На заводе, где раньше собирали Skoda и Volkswagen, теперь начнут выпускать машины под маркой "Волга"
2
США запретит продавать новые GPU NVIDIA в более чем 120 странах
13
На юге Восточной Сибири планируется строительство новой железной дороги длиной около 80 километров
1
NVIDIA подтвердила обновленную генерацию кадров DLSS для графических карт RTX 40
4
В PC Games Hardware показали, почему не стоит выбирать видеокарты с 8 ГБ памяти в 2025 году
9
В 2025 году в Челябинской области начнётся расширение трассы М-5 «Урал»
+
Эстония получит первые РСЗО M142 HIMARS в 2025 году
+
Земля обрела нового спутника, получившего имя древнеримской богини Кардеи
1
Появилась информация о моделях Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат обновление HyperOS 3
1
Aurzen представила первый в мире портативный проектор в уникальном корпусе-раскладушке Aurzen Zip
1
GeForce RTX 5060 получит 12 ГБ видеопамяти GDDR7
1
Скандинавия и Прибалтика предложили «нанести урон» экономике РФ, снизив ценовой потолок на нефть
3
Опубликован рейтинг пятнадцати самых продаваемых мобильных телефонов за первую неделю 2025 года
+
Samsung Galaxy S25 Slim получит камеры Galaxy S25 Ultra и экран от Galaxy S25 Plus
+
Китайский производитель электромобилей Leapmotor достиг прибыли на год раньше ожидаемого срока
+

Популярные статьи

О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
257
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
182
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
7
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
12
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
11
О рынке материнских плат на сокете АМ5 (AMD) на начало 2025 года
3
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+
Про искусственный интеллект в играх
21
ТОП-7 игровых процессоров стоимостью от 20 000 до 50 000 рублей – рейтинг 2025 года
13
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
6

Сейчас обсуждают

Бахтиер Кудратуллаев
17:46
где?
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Сергей Матосов
17:41
Sapphire Radeon HD 3850 (512Мб) Тут много слов не нужно, это "самый-самый топ". Просто самая быстрая из созданных карт для шины AGP. Что характерно, ни один процессор, включая топовые Атлоны, на момен...
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
Nvidia&Intel Hater
17:38
а причем тут Газманов,когда я про твой статус дегенерата ??и ,заметь.про попу все мысли у тебя,ну народ и так в курсе твоих увлечений,можешь не повторяться.
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
zoxa
17:35
я? оправдываю? я не вижу повода его тут в чем-то обвинять!!! "переверни доску"... закрой глаза, представь, что Бидон и Путин так пообщались... Путин повел себя как Зеля, Бидон - как Фицо, открытое п...
Зеленский снова нахамил в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Overseer man
17:34
Очередное мыло подъехало. Вам сколько % нужно?!
NVIDIA обновляет DLSS 3: прирост производительности на 10%
kilobait3
17:33
Какая он мразь заднеприводная.
В Польше в IKEA нашли 200 противотанковых мин
Николай Щепетов
17:33
Кто тебе плюхаться там запретил ? Ты сам пишешь свет нигде не выключаешь и воду льешь, проветриваешь форточку не закрывая. Поди еще в ванне плейбой читаешь или порнхаб зыришь, а сам лысого наяриваешь...
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
kilobait3
17:32
Удачи нашим ребятам. В этой мразотной войне она нужна.
Российская армия форсировала реку Оскол ещё в двух местах
Лаша Чохатаурский
17:32
Так Родион Газманов, это же человек а не видеокарта. Ты что по мальчикам что ли? Тебе нравится Родион?
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
kilobait3
17:31
Трамп начнет третью мировую, вот в это я поверю. Илон спит и видит запуск ракет.
В команде Трампа заявили, что возвращение территорий Украине невозможно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем