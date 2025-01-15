Nubia Flip 2 поставляется с большим экраном

Складной телефон Nubia Flip 2 привлек внимание пользователей благодаря своим характеристикам, которые были представлены в Японии.

Nubia Flip 2 оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который складывается и имеет небольшое отверстие для 32-мегапиксельной фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, что позволяет экономить место под экраном. На задней панели находятся две камеры: основная на 50 МП и дополнительный датчик глубины на 2 МП.

Кроме того, телефон получил 3-дюймовый экран на крышке с разрешением 682 x 422 пикселя. Этот экран предназначен для отображения уведомлений и навигации по приложениям, хотя Nubia пока не уточнила, какие именно приложения будут доступны на нем.

Внутри устройства установлен чипсет Dimensity 7300X, адаптированный для работы с двумя дисплеями. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ, а оперативной — 6 ГБ. Nubia Flip 2 работает на базе Android 14 и имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч, который поддерживает быструю зарядку PD 3.0. Производитель утверждает, что зарядка до 100% занимает всего 55 минут.

Корпус телефона защищен от капель воды и мелких предметов, что делает его более устойчивым к внешним воздействиям. В официальной информации о телефоне также упоминаются функции искусственного интеллекта, включая помощника, который взаимодействует с местными приложениями, такими как Line. Одной из интересных особенностей является возможность ИИ-ответа на звонки, когда пользователь не может или не хочет отвечать.

Nubia Flip 2 будет доступен в черном, белом и синем цветах, а старт продаж запланирован на 23 января.