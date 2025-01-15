Новый ИИ-агент от Mercedes-Benz и Google обещает улучшить взаимодействие водителей с автомобилем, используя возможности искусственного интеллекта.

Mercedes-Benz и Google Cloud начали сотрудничество, чтобы изменить подход к навигации в автомобилях. Они интегрируют ИИ-агента от Google в систему MBUX, что позволит водителям общаться с автомобилем на естественном языке. Это значит, что теперь можно просто спросить: «Где ближайшая зарядная станция для электромобилей?» и получить точный ответ.

Использование данных Google Maps делает систему особенно полезной. Она предоставляет актуальную информацию о дорожной ситуации, интересных местах и многом другом. AI-агент может обрабатывать сложные запросы, сохраняя контекст предыдущих вопросов. Например, если водитель уже узнал о ресторане, он может уточнить его рейтинг или часы работы, не повторяя сам запрос.

Новая функция дебютирует в Mercedes-Benz CLA, который выйдет в конце года. Эта модель станет первой, использующей новую операционную систему MB.OS. Система обещает сделать поездки более комфортными и информативными, что решает проблему сложных интерфейсов, которые существовали ранее.

Это сотрудничество между двумя гигантами — шаг к более интуитивному и удобному опыту вождения. Однако остается вопрос, насколько быстро эти технологии будут внедрены в другие модели.