WhatsApp разрабатывает новый виджет для домашнего экрана, который интегрирует Meta AI.

WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользователям Android добавлять виджет Meta*AI на домашний экран. Этот виджет будет опциональным и предназначен для тех, кто уже имеет доступ к Meta AI. В данный момент функция доступна лишь в некоторых странах и для избранных пользователей, что ограничивает ее распространение.

Виджет состоит из двух частей. С одной стороны, пользователи смогут задавать вопросы, просто нажав на левую часть виджета. С другой стороны, нажав на правую часть, они смогут выбрать фотографию, которая тут же отправится в Meta AI. Это открывает возможность для редактирования изображений и получения ответов на вопросы, связанные с ними.

Кроме того, WhatsApp планирует добавить новую вкладку для чатов с искусственным интеллектом на нижней панели навигации. Однако пока неясно, когда эти функции выйдут из бета-тестирования и станут доступны всем пользователям.

* Meta Platforms Inc. признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России