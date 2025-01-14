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Qualcomm привлекает эксперта Intel для разработки серверных процессоров на базе ARM
Qualcomm наняла бывшего архитектора процессоров Xeon из Intel, Сайлеша Коттапалли, для развития серверных процессоров. Это решение подчеркивает амбиции компании в сегменте, который традиционно доминирует на архитектуре x86.

Компания Qualcomm, известная своими мобильными процессорами, решила расшириться в новый сегмент рынка процессоров после относительно неплохого старта с мобильными SoC "Snapdragon X Elite". Производитель чипов уже в прошлом заявлял о намерениях агрессивно изучать новые бизнес-возможности, и серверные процессоры — это то, на что компания нацелилась теперь.

В свете этих решений она наняла Сайлеша Коттапалли, бывшего главного архитектора процессоров Xeon в Intel. Коттапалли, имеющий 28-летний опыт работы в Intel, теперь будет отвечать за разработку новых серверных чипов на основе архитектуры ARM. Эта инициатива может стать поворотным моментом для Qualcomm, поскольку компания стремится конкурировать с традиционными решениями на базе x86, которые доминируют на рынке. В отличие от Intel и AMD, Qualcomm планирует использовать свои ядра Nuvia, что может привести к созданию высокопроизводительных серверных решений.

Интересно, что Qualcomm уже делала попытки выйти на рынок серверов в 2016 году с процессорами Centriq. Однако тогда компания столкнулась с трудностями, связанными с ограниченной поддержкой программного обеспечения и сильной позицией x86. Теперь, с учетом нового назначения и изменениями на рынке, Qualcomm имеет возможность реализовать свои идеи более успешно.

В дополнение к назначению Коттапалли, Qualcomm активно ищет специалистов для своей команды в области серверных SoC. В списке вакансий компании упоминается необходимость в архитекторах безопасности, что указывает на стремление создать комплексные решения для центров обработки данных.

С точки зрения рынка, Qualcomm может предложить одно из первых серьезных решений на базе ARM для серверов. Хотя существуют другие проекты, такие как процессоры Graviton от Amazon и разработки Ampere Computing, Qualcomm имеет потенциал, чтобы выделиться благодаря своей успешной работе с архитектурой ARM в мобильной сфере.

Ключевым аспектом для успешного выхода Qualcomm на рынок серверов станет преодоление предыдущих ошибок. Компания должна обеспечить поддержку программного обеспечения для своих новых процессоров, чтобы избежать повторения истории с Centriq. Если Qualcomm удастся это сделать, она может занять значимую позицию в сегменте, который продолжает расти и развиваться.

#intel #qualcomm #arm #чипы #серверные процессоры
Источник: crn.com
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