Индийская организация космических исследований остановила испытания стыковки спутников из-за технических проблем.

Индийская космическая программа продолжает испытывать трудности. В конце 2024 года был осуществлен запуск двух спутников для тестирования стыковки, однако недавние события привели к остановке этой миссии.

На этапе сближения спутников с 15 до 3 метров возникли неполадки, связанные с заносом. Специалисты из Индийской организации космических исследований (Isro) предприняли меры, но задержка в получении сигналов от датчиков, отвечающих за стыковку, стала серьезной преградой. Эти датчики критически важны для успешного завершения операции, так как даже малейшие отклонения могут привести к проблемам. В итоге бортовая система сработала в режиме безопасности, что позволило увеличить расстояние между спутниками до 8 километров. В настоящее время специалисты Isro проводят анализ ситуации и ищут пути решения.

Для Индии это испытание имеет большое значение, так как страна хочет стать четвертой в мире, которая успешно осуществит стыковку спутников.