Польские СМИ сообщили о поступлении беспилотников V-BAT от компании Shield AI в украинскую армию. Эти дроны уже начали выполнять свои задачи на линии фронта.

Сегодня благодаря информации, полученной из польских СМИ, стало известно, что украинские военные получили новые беспилотники V-BAT от американской компании Shield AI. Эти дроны уже активно используются на передовой.

Первое подтверждение поставки дронов пришло с опубликованной фотографией, на которой запечатлены украинские военные вместе с беспилотником. Польские СМИ утверждают, что V-BAT уже выполнил свою первую автономную разведывательную миссию, где продемонстрировал свою способность противостоять электронным атакам.

Каждый дрон весит 56,5 кг, из которых до 11 кг занимает полезная нагрузка. V-BAT может находиться в воздухе до 10 часов, что дает возможность проводить длительные операции. Он оборудован мощной оптоэлектронной станцией с тепловизионным датчиком MWIR, а также использует искусственный интеллект для распознавания целей. Это делает его эффективным инструментом для сбора разведывательной информации.

Дрон способен выполнять вертикальный взлет и посадку, что позволяет ему работать на ограниченных площадках размером 4х4 метра. В 2023 году Shield AI добавила возможность управления роем дронов, что значительно расширяет тактические возможности. Кроме того, в 2024 году компания заключила соглашение с JSW Defense and Aerospace о производстве V-BAT в Индии, что может улучшить доступность этих технологий для других стран.

Подробнее о том, как американский производитель тестировал данные дроны непосредственно на Украине в боевой обстановке, можно узнать здесь в нашем материале.