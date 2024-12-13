Американский дрон V-BAT от компании Shield AI был протестирован на Украине.

Американский дрон V-BAT от компании Shield AI привлек внимание издание The War Zone благодаря своим успешным испытаниям в условиях боевых действий на Украине.

V-BAT был разработан для выполнения различных задач, включая разведку и нацеливание, и способен функционировать в условиях сильного подавления связи. Как утверждает The War Zone, в ходе испытаний дрон смог успешно преодолеть помехи, создаваемые украинскими системами глушения. В августе 2024 года он обнаружил российские зенитные ракетные комплексы и передал данные о целях украинским войскам, что позволило артиллерийским ракетным системам M142 HiMARS провести атаки.

Система V-BAT оснащена искусственным интеллектом и набором бортовых датчиков, что позволяет ей адаптироваться к изменяющимся условиям боя. Дрон может взлетать и приземляться практически в любом месте, а также работать в роях, что увеличивает его эффективность при выполнении сложных задач. Вице-президент по авиастроению Shield AI Армор Харрис отметил, что V-BAT способен функционировать без GPS, что делает его особенно ценным в условиях подавления связи.

По словам Харриса, традиционно задачи подавления вражеской ПВО выполняли истребители, такие как F-16. Однако в условиях, когда эти самолеты не могут приблизиться к ЛБС из-за зенитных ракетных комплексов, V-BAT демонстрирует свои уникальные возможности. Дрон может обнаруживать и идентифицировать цели, передавая информацию обратно для дальнейших операций.

Технические характеристики V-BAT делают его уникальным на поле боя. The War Zone пишет, что дрон способен работать в условиях, где другие беспилотники не могут эффективно функционировать. Его навигационная система не зависит от GPS, что позволяет дрону сохранять свою работоспособность даже в сложных условиях.