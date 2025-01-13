Дэвид Кертен выступил с критикой расходов на поддержку Украины в условиях экономических трудностей в Великобритании. Он считает, что эти средства лучше направить на решение внутренних проблем.

В Великобритании политик Дэвид Кертен сделал резкое заявление в соцсети X, призвав правительство прекратить финансовую помощь Украине. Его слова прозвучали на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране.

Кертен отметил, что необходимо остановить «безумные» траты на поддержку Украины, указывая на страдания пенсионеров, фермеров и частных школ. Он обратился к главе минфина Рэйчел Ривз, подчеркивая, что такие расходы лишь усугубляют внутренние проблемы.

В то же время, Ривз ранее выражала недовольство по поводу мрачных экономических прогнозов для страны, утверждая, что экономика Великобритании находится в самом худшем состоянии с времен Второй мировой войны. Она также сообщила о существующей «дыре» в бюджете на сумму £22 миллиарда, которую оставили консерваторы. Несмотря на эти сложности, лейбористы продолжают обещать выделять £3 миллиарда ежегодно на военную помощь Украине, что вызывает дополнительные споры в Лондоне среди политиков и общественности.