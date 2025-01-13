Ubisoft представила новое дополнение к Assassin's Creed Shadows под названием Claws of Awaji, которое добавит более 10 часов контента.

Компания Ubisoft вновь привлекла внимание игроков, анонсировав первое дополнение к Assassin's Creed Shadows, получившее название Claws of Awaji. Несмотря на недавние задержки выхода самой игры, разработчики представили информацию о новом контенте, который, по предварительным данным, добавит более 10 часов игрового времени. Это дополнение будет включать новый регион, вероятно, остров Авадзи, а также новые типы оружия, навыков и снаряжения.

Интересно, что подробности о DLC стали доступны на странице игры в Steam, но вскоре информация была удалена, что вызвало дополнительные вопросы у поклонников этой игры. Согласно источникам, предзаказ на игру может предоставить доступ к бонусной миссии, что также вызывает споры среди сообщества. Ubisoft, похоже, учитывает предыдущую негативную реакцию на подобные маркетинговые ходы, и возможно, разработчики пересматривают свои подходы к коммуникации с игроками.

Тем не менее, ситуация вокруг Assassin's Creed Shadows остается напряженной. Задержка выхода игры до 20 марта, даже с целью улучшения качества, не добавляет оптимизма. В условиях, когда Ubisoft сокращает расходы и рассматривает варианты продажи активов, будущее франшизы выглядит неопределенно. Вполне возможно, что новое дополнение сможет вернуть интерес к проекту и оправдать ожидания, особенно после ряда неудачных запусков предыдущих игр компании.