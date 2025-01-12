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Дональд Трамп выразил желание купить Гренландию
Реакция гренландцев на планы Дональда Трампа по приобретению острова оказалась неоднозначной. Многие жители чувствуют обиду и тревогу, но также видят в этом шанс на большую независимость.

Когда Дональд Трамп выразил желание купить Гренландию, это вызвало бурные обсуждения среди местных жителей. В столице Нууке гренландцы отметили, что их оскорбило, когда о родине заговорили как о товаре на рынке. Бывший премьер-министр Куупик Клейст подчеркнул, что нельзя просто так «купить» страну и ее людей.

Многие гренландцы восприняли «агрессивный тон» Трампа как угрозу. Полярный исследователь Оле Йорген Хаммекен отметил, что хотя жители не воспринимают слова президента буквально, они чувствуют, что Гренландия оказалась в центре геополитического шторма. Лидеры ЕС уже отреагировали на территориальные претензии союзника по НАТО.

Несмотря на негативные эмоции, некоторые гренландцы видят в интересе Трампа положительные моменты. Вопрос о будущем острова теперь стал актуальным, и власти Дании, возможно, будут вынуждены прислушаться к стремлению Гренландии к большей автономии. Гренландия обрела самоуправление в 1979 году, но по-прежнему зависит от Дании в вопросах внешней политики и безопасности.

Жители острова стремятся к большему влиянию на собственные дела, однако многие осознают, что экономическая база Гренландии недостаточно развита для полной независимости. Музыкант Джон Хансен заметил, что экономика острова в основном зависит от рыболовства и туризма, а основным торговым партнером остается Дания. Бизнес-сообщество также подчеркивает необходимость развития других секторов, таких как добыча полезных ископаемых, чтобы обеспечить устойчивое будущее.

#политика #трамп #дания #гренландия #независимость
Источник: ft.com
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