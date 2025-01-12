На выставке CES 2025 Intel продемонстрировала концепции модульных карманных компьютеров и ноутбуков нового поколения. Устройства предлагают уникальные функции, включая сменные экраны и моторизованные шарниры.

На CES 2025 компания Intel представила свои новейшие идеи в области модульных вычислительных устройств. Среди них выделяются карманные компьютеры с футуристичным дизайном и ноутбук под названием «Lunar Lake». Эти концепции не только привлекают внимание, но и могут изменить подход к пользовательскому опыту в сфере технологий.

Карманный компьютер, продемонстрированный на выставке, обладает 7-дюймовым экраном FHD и возможностью установки сменных дисплеев. Устройство подключается к основному блоку через три независимых разъема. Это позволяет пользователям легко обновлять компоненты. Например, можно представить, как пользователь заменяет экран на более качественный, не прибегая к помощи специалистов.

Ноутбук «Lunar Lake» также предлагает интересные функции. Он оснащен моторизованным шарниром, который автоматически открывает и закрывает крышку. Дополнительно устройство поддерживает отслеживание глаз, что упрощает многозадачность: пользователю достаточно взглянуть на нужное окно, чтобы переключиться на него. Встроенная мышка, представленная в виде кольца, добавляет оригинальности в управление.

Хотя модульные устройства не получили широкой поддержки на рынке, Intel делает шаги в этом направлении. На выставке также упоминались другие примеры модульных ПК, такие как AYANEO 3, который позволяет менять контроллеры, но концепция Intel идет дальше, предлагая возможность изменения всей конфигурации устройства.

Модульные продукты Intel разработаны в сотрудничестве с Quanta, известным производителем оборудования. Несмотря на отсутствие четкой схемы наименования, устройства выпущены под брендом «AI8A». Интересно, что Intel не уточнила, будут ли эти концепции реализованы в массовом производстве. Тем не менее, внимание к модульным устройствам растет, и их потенциал может оказаться значительным в будущем.

С учетом всех представленных инноваций, Intel, похоже, пытается занять свою нишу в сегменте модульных технологий.