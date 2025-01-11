Tesla инициировала отзыв 239 382 электромобилей в США из-за возможных неисправностей камер заднего вида.

Стало известно, что еще 6 января 2025 года Tesla подала заявку в Национальную администрацию безопасности дорожного движения с целью отозвать 239 382 электромобиля. Проблема касается камер заднего вида, которые могут работать некорректно, ограничивая поле зрения водителя. Это создает риск возникновения аварийных ситуаций, особенно при маневрировании задним ходом.

В отзыв попадают модели Tesla 3 и S, произведенные с 2024 по 2025 год, а также X и Y, выпущенные в период с 2023 по 2025 год. Такие меры не являются новыми для компании: в 2024 году Tesla уже объявила о 16 отзывах, затрагивающих более 5 миллионов автомобилей. Например, в декабре 2024 года произошло сообщение об отзыве около 700 000 машин из-за проблем с сигналами системы контроля давления в шинах.