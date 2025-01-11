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Неизвестные факты о катастрофе Boeing 737 в аэропорту Муан в Южной Корее
29 декабря 2024 года пассажирский самолет Jeju Airlines потерпел крушение при посадке в Южной Корее. Следствие столкнулось с препятствием: «черные ящики» перестали записывать данные за 4 минуты до катастрофы.

29 декабря 2024 года в аэропорту Муан произошла трагедия. Пассажирский самолет Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Airlines, возвращавшийся из Бангкока, врезался в стену аэропорта во время посадки. Из 181 человека на борту выжили только два бортпроводника.

По данным расследования, проведенного Национальным советом по безопасности на транспорте США, «черные ящики» самолета — регистратор полетных данных и диктофон в кабине — перестали функционировать за четыре минуты до удара. Это создало трудности для следователей, которые пытаются понять, что произошло в последние минуты полета. Инцидент начался в 8:57, когда диспетчер предупредил экипаж о возможном столкновении с птицами. Две минуты спустя капитан подал сигнал бедствия и сообщил о намерении вернуться на высоту.

Модель Boeing 737-800, на котором произошла авария, была выпущена в 2009 году и имела 15-летний стаж эксплуатации. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Южной Кореи заявило, что для расследования важно учитывать не только данные «черных ящиков», но и другие факторы. Расследование продолжается, и пока остается много вопросов о причинах катастрофы и обстоятельствах, предшествовавших трагедии.

#авиация #южная корея #расследование #катастрофа #boeing 737
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