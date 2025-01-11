Chery представила новую версию внедорожника Jietu X70 PLUS Champion Edition 2025 года. Модель доступна в восьми комплектациях с ценами в эквиваленте от 1,4 млн до 1,76 млн руб.

Chery анонсировала выход внедорожника Jietu X70 PLUS Champion Edition 2025 года, который стал доступен в восьми версиях. Цены варьируются от 102 900 до 128 900 юаней (эквивалентно 1,4 млн - 1,76 млн руб.), что делает модель конкурентоспособной на рынке. Например, базовая версия с 1,5-литровым двигателем и механической коробкой стоит 102 900 юаней, а более продвинутая комплектация с двойным сцеплением — уже 128 900 юаней.

Дизайн Champion Edition отличается от стандартной модели 2025 года. Внешний вид напоминает более ранние версии, с характерной решеткой радиатора и сквозными задними фонарями. Автомобиль также получил двусторонний выхлоп с четырьмя выходами и традиционные наружные дверные ручки.

Внутри внедорожника установлены 10,25-дюймовые ЖК-экраны, поддерживающие различные функции, включая WeChat и Mango TV. Конструкция салона позволяет разместить до семи пассажиров, а регулировка угла наклона спинки второго ряда обеспечивает дополнительный комфорт. Размеры моделей составляют 4749 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1720 мм в высоту, с колесной базой в 2745 мм.

Двигатель мощностью 115 кВт и крутящим моментом 230 Нм работает в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Эти характеристики делают Jietu X70 PLUS Champion Edition привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный и функциональный внедорожник.