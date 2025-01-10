Японская компания Rapidus в июне собирается предоставить образцы 2-нанометровых чипов разработчику Broadcom. Это событие может изменить расстановку сил на рынке полупроводников, где доминируют TSMC и Samsung.

Японский производитель чипов Rapidus планирует начать поставки образцов 2-нанометровых чипов компании Broadcom в июне 2025 года. Это заявление появилось на фоне растущей конкуренции на рынке, где TSMC и Samsung остаются основными игроками в производстве чипов с подобными технологиями.

Согласно сообщениям японских СМИ, Rapidus активно сотрудничает с IBM для разработки чипов с 2-нанометровым процессом. Это сотрудничество следует за недавним приобретением Rapidus машин EUV от ASML, что является необходимым шагом для производства современных чипов. В то время как TSMC и Samsung продолжают свои усилия по запуску массового производства, Rapidus пытается занять свою нишу на этом конкурентном рынке.

TSMC планирует начать массовое производство 2-нанометровых чипов в конце 2025 года, в то время как первые продукты появятся на рынке в 2026 году. Эти чипы будут использовать новую конструкцию транзисторов, которая позволит уменьшить размеры элементов и повысить энергоэффективность. В отличие от существующих 3-нанометровых чипов, которые используют конструкцию FinFET, 2-нанометровые чипы TSMC будут основаны на нанолистах, что должно улучшить производительность.

Samsung также работает над 2-нанометровыми продуктами, применяя конструкцию транзисторов GAAFET, разработанную в сотрудничестве с IBM. Ожидается, что массовое производство начнется в конце 2025 года, после установки необходимого оборудования.

Поскольку процесс масштабирования производства чипов занимает много времени, Rapidus пытается воспользоваться текущим дефицитом на рынке. Компания намерена начать производство образцов в апреле и отправить их в Broadcom в июне. Интересно, что акции Broadcom выросли на 38% в декабре после объявления о планах выпуска чипов для ИИ, что подчеркивает растущий спрос на подобные технологии.

Rapidus также нацелена на увеличение объемов производства к 2027 году, чтобы соответствовать ожидаемому росту спроса на чипы ИИ. Поддержка таких крупных компаний, как Toyota и Sony, позволяет Rapidus укрепить свои позиции на рынке. С расширением запасов оборудования ASML, Rapidus надеется улучшить свои производственные возможности и конкурировать с такими гигантами, как TSMC и Samsung.