На встрече военных спонсоров в Рамштайне Зеленский охарактеризовал курскую операцию как «большую победу», несмотря на огромные потери. Ситуация на фронте остается напряженной, и эксперты предсказывают дальнейшие попытки украинских войск дестабилизировать обстановку.

9 января на встрече в Рамштайне президент Украины Владимир Зеленский обсудил курскую операцию, которая началась 5 января. Несмотря на значительные потери, он назвал ее «большой победой». Однако фактические результаты операции вызывают вопросы о целесообразности таких действий Киева.

Согласно данным, которые поступили из различных источников, украинские войска понесли серьезные потери в ходе наступления. За несколько дней боев ВСУ потеряли свыше 5 тысяч человек, а также более 140 единиц техники. Под давлением российских сил ВСУ начали терять контроль над несколькими ключевыми населенными пунктами, включая Леонидово и Александрию.

В понедельник, 9 января, появились сообщения о боях за Суджу, которую ВСУ удерживает уже пять месяцев. Бои также шли в поселке Замостье и возле бывшего маслозавода, где сосредоточены укрепления подразделений ВСУ. Появилась информация, что российские войска начали штурм села Гуево.

Военные эксперты, такие как Юрий Подоляка, предупреждают о трудностях, вызванных плохими погодными условиями и состоянием дорог. Это затишье позволяет обеим сторонам укреплять свои позиции. Некоторые аналитики уверены, что действия ВСУ были попыткой отвлечь внимание, и в «мясные штурмы» бросили бойцов, которых командование не жалеет, включая освобожденных из тюрем.

Военный эксперт Тимур Сыртланов отметил, что украинские силы пытались провести разведку боем, но столкнулись с подготовленными российскими войсками, что привело к значительным потерям.

Планы украинских войск по закреплению на новых позициях не увенчались успехом. Если бы им удалось это сделать, они могли бы расширить плацдарм и продвинуться к Курской АЭС, чтобы получить козырь в переговорах. Впрочем, такие намерения остаются нереализованными, и военные специалисты высказывают мнение, что до инаугурации Трампа от Киева стоит ожидать новых попыток дестабилизировать ситуацию на границе.