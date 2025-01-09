Слухи о запуске обновленной Model Y Juniper усиливаются после появления снимков тестового автомобиля. Новый фейслифтинг может быть представлен уже 13 января.

Предположения о скором анонсе обновленной Model Y Juniper от Tesla становятся все более обоснованными. Появление первых снимков тестового автомобиля без камуфляжа подогревает интерес к новинке.

Недавно в Китае, где находится гигафабрика Tesla в Шанхае, был запечатлен тестовый автомобиль Model Y Juniper. Хотя задняя часть автомобиля частично скрыта под снегом, стало известно о световой полосе, которая проходит по всей задней части. Ранее подобные элементы дизайна уже наблюдались на Cybertruck, что создает единый стиль для моделей Tesla.

Снимки показывают, что передняя часть также будет иметь световую полосу, но она выглядит прерывистой и не соединяется с фарами. Это решение отличается от многих других электромобилей, но вполне соответствует подходу Tesla к дизайну. Неясно, относится ли данный мула к версии Performance или это общий стиль для всех версий Juniper.

Tesla, как правило, не вносит радикальные изменения в дизайн, что подтверждает и обновленная Model 3 Highland. Обновленная Model Y Juniper, по всей видимости, сохранит минималистичный стиль интерьера, добавив вентилируемые сиденья и мягкое освещение.

С точки зрения технических характеристик, ожидается, что Model Y Juniper получит более емкую батарею и улучшенные двигатели, что повысит дальность поездки на одной зарядке. Новая 800-вольтовая силовая установка, представленная в Cybertruck, также может ускорить процесс зарядки. Кроме того, автомобиль будет использовать 48-вольтовую архитектуру и, возможно, получит функции автономного вождения.