Стример на платформе Twitch, Quin69, выразил сомнения по поводу игровых навыков Илона Маска в «Path of Exile 2». Он предположил, что миллиардер может использовать чужие аккаунты для достижения успехов в игре.

Недавние обсуждения Илона Маска, известного предпринимателя и миллиардера, касаются его игровых навыков в ролевой игре «Path of Exile 2». Стример на Twitch, Quin69, публично поставил под сомнение мастерство Маска, утверждая, что он может использовать чужие аккаунты, чтобы скрыть свои недостатки в игре.

Илон Маск активно играет в ролевые игры, включая «Diablo IV» и «Path of Exile 2». Он часто делится своими игровыми сессиями в прямом эфире, обсуждая при этом свои бизнес-идеи и проекты. Однако после недавней трансляции Маска, Quin69 заметил несоответствия в его игровом процессе. Несмотря на то, что Маск использовал высокоуровневого персонажа, его действия иногда выглядели неопытными, что привлекло внимание Quin69.

Стример Twitch предположил, что Маск мог нанимать более опытных игроков для выполнения сложных задач, в то время как сам иногда заходил в свою учетную запись для простых действий. Quin69 заявил, что Маск, вероятно, не практиковал игру самостоятельно и лишь изредка использовал свой аккаунт. Он указал на отсутствие понимания основных механик игры, таких как использование «Chaos Orbs», что подтверждало его подозрения.

Некоторые игроки «Path of Exile» поддерживают мнение Quin69 о том, что Маск не достигает заявленного уровня мастерства. Тем не менее, у сторонников Маска есть мнение, что сомнения Quin69 могут быть вызваны завистью. Quin69 также заметил, что если бы Маск начал изучать игру с нуля во время трансляции, это могло бы вызвать больше симпатий со стороны зрителей. Он выразил недоумение по поводу того, зачем Маск пытается создать иллюзию мастерства, если это только создает неловкость.

На данный момент остается неясным, насколько правдивы обвинения Quin69. Однако будущие трансляции могут прояснить ситуацию и дать больше информации о том, действительно ли Маск использует чужие аккаунты или нет.